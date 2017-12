Ein herrenloser Rucksack hat auf dem Darmstädter Weihnachtsmarkt für Aufregung gesorgt. Die Polizei riegelte einen Teil des Marktes kurzzeitig ab, bis sich die Lage klärte.

Passanten hatten am Montagabend gegen 20.30 Uhr die Polizei auf dem Darmstädter Weihnachtsmarkt auf den herrenlosen Rucksack aufmerksam gemacht. Weil die Beamten den Besitzer des Rucksacks nicht finden konnten, sperrte die Polizei einen Teil des Weihnachtsmarkts zwischen der Rheinstraße und dem Luisenplatz ab. Auch der Nahverkehr in dem Bereich wurde eingestellt, die Polizei forderte Spezialkräfte an.

Obdachloser hatte Rucksack vergessen

Etwa 40 Minuten später meldete sich laut Polizei ein Obdachloser: Er habe den Rucksack abgestellt und anschließend vergessen. Daraufhin gab die Polizei Entwarnung und hob die Sperrungen auf.

Erst gegen Mittag hatte es Aufregung in Darmstadt gegeben: Die Polizei räumte eine Schule, weil ein Wichtelgeschenk nicht zugeordnet werden konnte. Am Freitag war der Frankfurter Weihnachtsmarkt kurzzeitig geräumt worden. Grund dafür waren zwei herrenlose Gepäckstücke, die sich als harmlos herausstellten.