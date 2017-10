Der 23 Jahre alte Mann, der am Samstag eine 82-Jährige in Michelstadt verprügelte, kommt erstmal in die Psychiatrie. Der Schläger stand womöglich unter Drogen.

Ein Haftrichter ordnete an, dass der 23-Jährige, der die Seniorin unvermittelt zusammengeschlagen hatte, vorübergehend in der Psychiatrie untergebracht wird. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann hatte die Seniorin am Samstagvormittag auf dem Parkplatz eines Marktes in Michelstadt (Odenwald) aus ihrem Wagen gezerrt und verprügelt. Sie erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und am Rücken.

Passanten verhinderten Schlimmeres

Passanten, die den Vorfall beobachteten, gingen dazwischen und konnten den Angreifer überwältigen. Der 23-Jährige sowie ein Helfer wurden verletzt. Warum er auf die Frau losging, ist weiter unklar. Der Täter ist der Polizei aber als Drogenkonsument bekannt.

Ungeklärt war am Sonntag noch, ob er auch während des Angriffs unter Drogeneinfluss stand. Die Staatsanwaltschaft hatte einen entsprechenden Test angeordnet.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau zufällig Opfer des Mannes wurde. Dieser soll zuvor an einer Tankstelle Zigaretten gestohlen haben.

Sendung: hr-iNFO, 14.10.2017, 16 Uhr