zum Artikel Stichwahl um Oberbürgermeister-Posten : Die Angst der Offenbacher SPD vor einem Merkel-Effekt

Offenbach: Die erste Runde der OB-Wahl in Offenbach entschied Felix Schwenke von der SPD klar für sich. Vor der Stichwahl am Sonntag fürchten die Sozialdemokraten dennoch, CDU-Mann Peter Freier könnte die Spitze des Rathauses erstürmen. Das liegt an Angela Merkel. [mehr]