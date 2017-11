Kalt und weiß: Der Winter ist mit ersten Ausläufern in Hessen eingezogen. Vor allem auf den Bergen wird es auch in der neuen Woche weiter schneiden.

Nach den zuletzt eher milden Temperaturen zieht sich der Herbst wohl endgültig zurück und der Winter übern immt das Ruder. Hier und da gab es bereits den einen oder anderen Schneeschauer bis in mittlere Lagen, wie hr-Meteorologe Mark Eisenmann erklärt: "Manch eine Flocke hat es auch bis ganz runter geschafft."

Das frühwinterliche Wetter breitet sich in den kommenden Tagen aus. Am Montag zieht zunächst ein neuer Tiefausläufer mit Regen, Wind und auch milderer Luft nach Hessen, so Eisenmann. Dann fällt zwar Schnee in Höhen ab 400 bis 500 Metern. Doch vorübergehend steigt die Schneefallgrenze dann noch einmal bis in Gipfellagen auf 700 bis 800 Meter.

Ab Mittwoch frostig

Auf den höheren Bergen in Hessen liegt zum Teil schon Schnee. Der 635 Meter hohe Eisenberg im Kreis Hersfeld-Rotenburg war am Sonntag weiß gekleidet. Auch auf dem Feldberg im Taunus konnten die Menschen im Schneegestöber spazieren gehen.

Spaziergänger auf dem Feldberg im Schnee Bild © picture-alliance/dpa

In den kommenden Tagen, etwa ab Mittwoch, wird die Luft wieder deutlich kälter und die Schneefallgrenze sinkt, sagt der Wetterexperte: "In der Folge kommt es auch in den Niederungen zu Schneeregen oder Schneeschauern." Die Temperaturen liegen dann meist nur noch knapp über dem Gefrierpunkt, und mehr als 5 Grad sind auch tagsüber nirgends mehr drin.

Wetter: hr-fernsehen, hessenschau-Wetter 26.11.2017, 19.57 Uhr