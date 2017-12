Heftiger Schneefall sorgt für Verkehrsbehinderungen und Flugausfälle. Wenn am Sonntagabend die Temperaturen steigen, bedeutet das erst recht Gefahr. In den kommenden Tagen wird es kaum freundlicher.

Dass es am Abend wärmer ist als mittags - dieses Kuriosum tritt am Sonntag in Hessen auf. Grund dafür ist ein kleines Tief, das seit Mittag von Westen her über Norddeutschland zieht und auch auf Hessen Auswirkungen hat, sagt hr-Meteorologe Konstantin Krüger.

Die Folge ist zunächst heftiger Schneefall - aber das Tief hat auch mildere Luft im Gepäck. Gegen Abend wird es daher bis in die Hochlagen regnen. "Auch auf der Wasserkuppe ist der Schnee dann wohl fürs erste weg", sagt Krüger.

Extreme Glätte droht

Der Regen bringt eine Gefahr mit sich, warnt Krüger: "Es kann stellenweise extrem glatt werden, weil die Böden zum Teil noch gefroren sind". Schon am Samstag und am Sonntagmorgen kam es zu etlichen Unfällen und Verkehrsbehinderungen aufgrund von Schnee und Glatteis. In den meisten Fällen gingen die Karambolagen ohne Verletzte ab, der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben aber bislang auf mindestens hunderttausend Euro.

Am Frankfurter Flughafen kam es nach Angaben der Betreibergesellschaft Fraport zu Verspätungen und Flugausfällen. Bis 13 Uhr waren am Sonntag 188 Flüge ausgefallen - jeweils 94 ankommende und abfliegende, sagte ein Sprecher zu hessenschau.de. Insgesamt waren am Sonntag 1.259 Flüge in Frankfurt geplant. Den größten Teil der ausgefallenen Verbindungen hatten die Verantwortlichen bereits vorsorglich gestrichen, um Umleitungen und daraus folgende langfristige Verzögerungen im Flugplan zu vermeiden. Ob im Laufe des Tages noch weitere Flüge ausfallen, war am Sonntagmittag noch nicht klar.

Die nächsten Tage: konstant wechselhaft

Gemeinsam mit dem Regen wird am Sonntagabend auch der Wind ordentlich zulegen. Für das höhere Bergland erwartet Krüger sogar orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern. Und der Regen bleibt auch am Montag - "das wird ein richtiger Regentag." Immerhin wird es etwas wärmer: Die Temperaturen steigen tagsüber auf 3 bis 9 Grad. Abends kann es aber in den Hochlagen schon wieder schneien.

Und genauso wechselhaft geht es weiter: Am Dienstag wird es wieder etwas kühler. Am Mittwochmorgen könnte sich dann zur Abwechslung mal wieder die Sonne zeigen, bevor später am Tag aus Westen erneut Schnee, Schneeregen oder Regen heranziehen.

Riesiges Tiefdruckgebiet

Grund für das größtenteils unfreundliche Wetter ist übrigens "ein riesiger Tiefdruckkomplex", der derzeit über Norwegen liegt und immer wieder kleine Randtiefs vorbeischickt, erklärt Krüger. Besserung ist kaum in Sicht, denn dieser Komplex sei sehr beständig - was man von Hessens Wetter derzeit nicht behaupten kann.

Sendung: hr-iNFO, 10.12.2017, 12 Uhr