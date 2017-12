Schnee- und Eisglätte haben in der Nacht zum Samstag vielerorts zu Verkehrsproblemen geführt. Laster und Busse blieben liegen, Autos rutschten in Gräben. Am Sonntag soll es nochmal kräftig schneien.

Schneefall und glatte Straßen haben am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag zu zahlreichen Unfällen geführt. Als am frühen Abend starker Schneefall einsetzte, berichtete die Polizei in Usingen (Hochtaunus) von Autos, die am Straßenrand stehenbleiben mussten, weil eine Weiterfahrt wegen der winterlichen Straßenverhältnisse nicht mehr möglich war.

Auto überschlägt sich - zwei Verletzte

Auf der Saalburg-Chaussee im Hochtaunus-Kreis kam ein Mann mit seinem Auto auf eisglatter Straße ins Rutschen, überschlug sich und landete auf dem Dach. Er konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Auf der A66 zwischen Steinau und Schlüchtern (Main-Kinzig) kam es zu Behinderungen, weil mehrere Laster quer standen.

Auf der Landstraße zwischen Ober-Ramstadt und Roßdorf (Darmstadt-Dieburg) überschlug sich ein Auto. Zwei Personen wurden verletzt. Die Polizei in Osthessen musste zu 15 witterungsbedingten Unfällen ausrücken. Autofahrer rutschten in den Graben oder gegen Verkehrsschilder.

Sonntagmittag nochmal Schneefall, dann Tauwetter

In den Kreisen Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill rutschten am Freitagabend ebenfalls mehrere Autos in Straßengräben. Auf der L3046 zwischen Herborn und Greifenstein blieben Laster liegen. Ein Bus, der gerade keine Fahrgäste beförderte, konnte auf spiegelglatter Fahrbahn nicht weiterfahren. Im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen wurden insgesamt acht glättebedingte Unfälle aufgenommen.

Am Sonntagmittag kommt aus Westen nochmal zum Teil kräftiger Schneefall, der am Nachmittag an Rhein und Main in Regen übergeht. Am Montag setzt Tauwetter ein, es wird deutlich wärmer, verbreitet gibt es Regen.

