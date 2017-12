Starke Schneefälle haben kurz vor dem Jahreswechsel den Verkehr auf Hessens Straßen beeinträchtigt. Im Taunus und in Mittelhessen rutschten Linienbusse in den Graben. Auch im Nahverkehr kam es zu Behinderungen.

Teils heftige Schneefälle und glatte Straßen haben in weiten Teilen Hessens für Unfälle und Verkehrsprobleme gesorgt. Im Kirchhainer Stadtteil Kleinseelheim (Marburg-Biedenkopf) verunglückte ein Linienbus am Freitagabend. Der Bus war auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben gerutscht und blieb auf der Seite mit den Türen liegen. Die fünf Fahrgäste und der Fahrer mussten von der Feuerwehr befreit werden. Vier Menschen wurden leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher.

Ein weiterer Bus-Unfall ereignete sich auf der L3024 am Ortseingang von Oberursel. Der Fahrer hatte auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der mit zwei Fahrgästen besetzte Linienbus drehte sich und landete mit dem Heck im Graben, wie ein Polizeisprecher hessenschau.de berichtete. Dabei sei es im Motorraum zu einem Brand gekommen, den die Feuerwehr löschte. Verletzt wurde niemand.

Defekter Laster blockiert A3, Auto prallt gegen Bäume

Auch andernorts registrierten die Ordnungshüter vermehrt Unfälle. In Wiesbaden notierte die Polizei rund 40 witterungsbedingte Unfälle. Fahrzeuge seien in den Graben oder aufeinander gerutscht, sagte ein Polizeisprecher. Einige Menschen seien leicht verletzt worden.

Eine 64-Jährige prallte mit ihrem Auto gegen mehrere Bäume. Bild © Philipp Weitzel

Zwei Schwerverletzte bargen die Rettungskräfte bei einem Unfall im Vogelsbergkreis. Die 64-jährige Fahrerin war mit ihrem Pkw zwischen den Feldataler Ortsteilen Köddingen und Kestrich von der schneebedeckten Straße abgekommen. Der Wagen prallte gegen mehrere Bäume. Die Feuerwehr musste die 64-Jährige und ihre 91 Jahre alte Beifahrerin aus dem Wrack befreien.

Behinderungen und Staus gab es auch auf den Autobahnen und Bundesstraßen. Auf der A3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Idstein bildeten sich zeitweise 17 Kilometer Stau. Ein defekter Lastwagen hatte den rechten Fahrstreifen blockiert.

Spiegelglatte Straßen, Räumdienste im Dauereinsatz

Nach einem Unfall im Taunus muss dieses Auto abgeschleppt werden. Bild © einsatzfotos.tv

Die B253 von Biedenkopf nach Battenberg wurde zwischen der B62 in Ludwigshütte und Eifa in beiden Richtungen für Lkw wegen Schneeglätte gesperrt. Auf der B455 zwischen der Anschlussstelle Niedernhausen und Heßloch standen am Abend mehrere Laster quer. Dadurch staute sich der Verkehr in beiden Richtungen.

Auch in anderen Landesteilen fielen dicke Schneeflocken vom Himmel. Die Polizei in Kassel berichtete von einer Landstraße bei Homberg/Efze, die so glatt gewesen sei, dass eine Steigung nicht befahren werden konnte. Auch hier sei die Straßenmeisterei unterwegs. Die Räumdienste hatten auch in Frankfurt alle Hände voll zu tun. Im Stadtgebiet kam es zu einigen Unfällen mit Blechschäden.

Bus-Ausfälle in Frankfurt

Schnee führte zu Behinderungen im Frankfurter Nahverkehr. Bild © Susanne Vollstädt (hr)

Damit nicht genug: Wer in Frankfurt mit dem Bus fahren wollte, hatte schlechte Karten. Denn der heftige Schneefall sorgte für zahlreiche Ausfälle. Teilweise wurden die Buslinien eingestellt, wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) auf ihrer Homepage mitteilte. Betroffen waren etwa die Buslinien 24, 57, 81 und 82. Der U-Bahnverkehr laufe hingegen normal, sagte eine VGF-Sprecherin hessenschau.de. Im S-Bahnverkehr wiederum kam es aufgrund der Schneefälle zu Verspätungen.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) warnte am Abend, dass es in weiten Teilen Hessens zu Ausfällen und Verspätungen bei Bussen kommen könne. Genannt wurden der Rheingau-Taunus-Kreis, der Hochtaunuskreis, der Landkreis Marburg-Biedenkopf, der Lahn-Dill-Kreis und der Vogelsbergkreis. Wie lange die Störungen andauern werden, war laut RMV nicht abzuschätzen.

Sendung: hr-iNFO, 29.12.2017, 21:00 Uhr