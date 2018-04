Feuerteufel in Feuerbachstraße Schon wieder Autos in Frankfurt angezündet

Die Serie von Autobränden in Frankfurt geht weiter: In der Nacht zum Sonntag standen zwei Wagen im noblen Westend in Flammen. Wieder vermutet die Polizei Brandstiftung.

Bild © picture-alliance/dpa

Der oder die Täter schlugen im Morgengrauen zu: Gegen 6 Uhr wurden am Sonntagfrüh zwei brennende Autos im Frankfurter Westend gemeldet. Ein Peugeot und ein Audi A3 standen in der Feuerbachstraße in Flammen, wie die Polizei auf hr-Nachfrage mitteilte. Beide Wagen waren am Straßenrand geparkt und brannten völlig aus.

Alles deutet darauf hin, dass ein Feuerteufel am Werk war. "Wir gehen von Brandstiftung aus", sagte ein Polizeisprecher. Wie genau die Autos in Brand gesetzt wurden, sei aber noch unklar. "Wir müssen erst die kriminaltechnischen Untersuchungen abwarten", so der Sprecher. Auch die Höhe des Sachschaden stand zunächst nicht fest.

Zahlreiche Brände im Stadtgebiet

Immer hatten in den vergangenen Wochen und Monaten im Stadtgebiet Autos gebrannt. Zuletzt stand ein Kleintransporter an Ostermontag im Stadtteil Bonames in Flammen, davor brannten ein Fahrzeug in Sachsenhausen sowie fünf Wagen im Holzhausenviertel im Nordend aus. Nun war das noble Westend an der Reihe.

Bereits im Dezember hatten sich Autobrände gehäuft. Noch haben die Ermittler keine heiße Spur. Auch ein Zusammenhang zu der Brandserie um den zerstörten Goetheturm wird geprüft.

Sendung: hr-iNFO, 08.04.2018, 9.00 Uhr