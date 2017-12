Schon wieder brennende Autos in Frankfurt

Feuerteufel am Werk?

Ist da schon wieder ein Feuerteufel am Werk? Zum zweiten Mal binnen einer Woche sind in Frankfurt parkende Autos in Brand gesetzt worden. Diesmal schlugen die Unbekannten im Stadtteil Hausen zu.

Verbrannte Autos in Frankfurt-Hausen Bild © Michael Seeboth (hr)

Als die Anwohner im Frankfurter Stadtteil Hausen das Feuer in der Nacht zum Mittwoch gegen 3:30 Uhr bemerkt hatten, war es schon zu spät: Drei in einer Straße abgestellte Autos standen in Flammen und brannten komplett aus, wie die Polizei mitteilte. Zwei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt.

Alles deutet alles auf Brandstiftung hin. Die Ermittler entdeckten Brandbeschleuniger am Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zusammenhang wird geprüft

Erst vergangene Woche waren ebenfalls im Frankfurter Westen, im Stadtteil Nied, acht Autos ausgebrannt oder teils erheblich beschädigt worden. Auch hier schlugen die Täter mitten in der Nacht zu und platzierten Brandsätze an den Wagen. Für die Löscharbeiten musste ein Haus evakuiert werden.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten oder gar zur Brandserie rund um den zerstörten Goetheturm besteht, ist noch unklar. "Wir können es weder ausschließen noch bestätigen, das müssen die Ermittlungen zeigen", sagte eine Polizeisprecherin zu hessenschau.de.

