Beim Wenden hat eine betrunkene Autofahrerin in Hanau mit ihrem Wagen eine Schranke abgerissen. Das Gestänge durchbohrte den Wagen und verfehlte die Frau auf dem Fahrersitz nur knapp.

Einen Schutzengel dürfte eine 57 Jahre alte Autofahrerin gehabt haben, als sie auf einem Parkplatz in der Straße "In den Tannen" in Hanau ihren Wagen wenden wollte. Bei dem Manöver erwischte sie die eiserne Schranke des Parkplatzes. Diese riss ab und durchbohrte das Gefährt, einen Beetle Cabrio.

Auto fuhr noch zehn Meter weiter

Die Schranke, an der noch ein Schild hing, drang durch die Scheibe der Beifahrerseite in das Fahrzeug ein. Am hinteren Teil des Wagens trat das Gestänge durch das Verdeck wieder aus, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Es verfehlte die Frau auf dem Fahrersitz nur knapp.

Der Pkw fuhr den Angaben zufolge noch etwa zehn Meter weiter und kam dann zum Stehen. Da sich keine weiteren Menschen im Fahrzeug befanden, wurde bei dem Unfall vom Samstagnachmittag niemand verletzt. Den Schaden gab die Polizei mit rund 11.500 Euro an.

Fahrerin hatte mehr als 1,5 Promille

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, wie die Sprecherin sagte. Die Fahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde einbehalten.