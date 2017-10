Die bei einem Schwelbrand in Rotenburg gefundene 33 Jahre alte Frau war bereits vor dem Feuer tot. Das hat eine Obduktion ergeben. Unter Tatverdacht steht der Ehemann, der sich bei einem Fluchtversuch schwer verletzte.

Nach der Obduktion ist klar: Die 33 Jahre alte Frau, die die Feuerwehr vor gut einer Woche bei einem Schwelbrand in einem Fachwerkhaus im Rotenburger Stadtteil Lispenhausen gefunden hat, war schon vor dem Brand tot. Wie die Polizei mitteilte, wurden an der Leiche massive Verletzungen am Hals festgestellt. Diese waren, so ein Polizeisprecher am Freitag, aber nicht sichtbar.

Tatverdächtiger sprang aus dem Fenster

Unter Tatverdacht steht der seit kurzem von der Frau getrennt lebende Ehemann. Dieser wurde von der Polizei am Dienstagnachmittag verhaftet und vernommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Vernehmung am Mittwochmorgen öffnete der Mann ein Fenster im zweiten Stock der Polizeidirektion Bad Hersfeld und versuchte zu fliehen. Dabei brach er sich zwei Lendenwirbel und liegt seitdem nicht vernehmungsfähig im Krankenhaus.

Die Haftrichterin beim Amtsgericht in Bad Hersfeld erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehlt gegen den 36-Jährigen - wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags und versuchter schwerer Brandstiftung.

100.000 Euro Sachschaden

Am 18. Oktober gegen 20.30 Uhr wurden die Rettungskräfte zu dem Brand des Hauses in Rotenburg gerufen. In der Wohnung war ein Schwelbrand entstanden, der zu einer äußerst starken Rauchentwicklung geführt hatte. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

