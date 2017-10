Eine Rohrbombe im Keller, aber nicht als Terrorist verurteilt - und nach Verbüßung einer Haftstrafe nun doch nicht frei: Wer ist Halil D.? Was wird ihm vorgeworfen, und was ist ihm nachgewiesen?

Halil D. ist Kind türkischer Eltern, geboren 1980 in Deutschland. Er hat einen deutschen Pass. Seine Kindheit verbringt er in Kassel. Er spielt Basketball und ist glühender Fan der US-Basketball-Liga NBA. Schon als Jugendlicher baut Halil D. "Böller", um damit Zigarettenautomaten zu sprengen. Das bringt ihm bei Mitschülern den Spitznamen "MacGyver" ein - nach dem bastlerisch veranlagten US-Serienhelden der 80er Jahre.

Im Laufe der Zeit werden die Regeln des Korans immer wichtiger für Halil D. Er pflegt seine schwer kranke Mutter bis zu ihrem Tod. Sein Chemie-Studium bricht er kurz vor Ende ab. Mittlerweile ist er verheiratet und hat zwei Kinder. Die Familie lebt von Sozialhilfe. Er verkehrt in Salafisten-Kreisen im Rhein-Main-Gebiet.

März 2015: Halil D. kauft mit seiner Frau drei Liter Wasserstoffperoxid in einem Frankfurter Baumarkt - eine Chemikalie, die auch zum Bombenbau genutzt werden kann. Er gibt dabei einen falschen Namen und eine erfundene Adresse an. Eine aufmerksame Verkäuferin informiert die Polizei. Halil D. wird observiert.

Die Ermittler glauben schließlich, dass er einen Anschlag auf den Radklassiker am 1. Mai planen könnte. Zwei Tage zuvor, am 29. April 2015, wird Halil D.s Haus in Oberursel durchsucht. Die Polizei findet Waffen, Munition und Propaganda-Material der Terrororganisation Islamischer Staat sowie eine Rohrbombe. Daraufhin lässt die Polizei das Radrennen aus Sicherheitsgründen absagen. Halil D. wird angeklagt wegen der "Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat" - also der Planung eines Terroranschlags.

Im Juli 2016 wird er vom Landgericht Frankfurt verurteilt - allerdings nicht wegen des Terrorverdachts, sondern wegen unerlaubten Besitzes von Waffen und Sprengstoff und Urkundenfälschung.

Dafür hätte ihm die Staatsanwaltschaft gerichtsfest nachweisen müssen, dass er mit der Bombe tatsächlich konkret einen Anschlag plante. Doch dieser Vorwurf - konkret: Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat - ließ sich im Laufe des Prozesses nicht halten und wurde schließlich fallen gelassen.

Fest steht: Halil D. war in den Tagen vor dem 1. Mai entlang der Rennstrecke unterwegs. Drei Mal, aber jeweils nur eine halbe Stunde und einmal sogar mit Familie und Kinderwagen, heißt es in den Observationsprotokollen. Konkrete Belege für Anschlagspläne können die Beamten nicht finden. Auch für das Wasserstoffperoxid hat der Angeklagte eine Begründung: Einen Teil davon hat er tatsächlich zur Schimmelbekämpfung verwendet.

Dazu kommt die Sache mit der Bombe: Sie war zündfähig, das hat ein Experte des Landeskriminalamtes bestätigt. Aber wenige Stunden vor dem Mairennen lagerte sie noch im hintersten Eck des Kellers und das Wasserstoffperoxid, das potenziell für den Zünder genutzt werden könnte, war unberührt. Halil D.s Verteidiger Ali Aydin betont, dass die Bombe nicht kurz vor dem Rennen gebaut wurde, sondern schon Jahre alt sein könnte - ein Relikt aus Jugendtagen. Halil D. sei eben immer schon ein Bastler gewesen.

Vor Gericht kann ihm das Gegenteil nicht bewiesen werden. Es gebe keine "hinreichend konkreten" Anhaltspunkte dafür, dass der Angeklagte "mit geistiger Nähe" zur IS-Terrormiliz einen Anschlag auf das Radrennen geplant habe, bekräftigte das Gericht.

Ein Sachverständiger vom Landeskriminalamt (LKA) beschreibt die Rohrbombe als eigenartig und sprengtechnisch unlogisch. Unstrittig ist: Sie ist explosionsfähig und hoch gefährlich. Sprengversuche ergeben, dass sie durch große Splitter mindestens in einem Radius von neun Metern Menschen hätte töten können. In der Rohrbombe stecken 239 Nägel und 22 Stahlkugeln.

Ungeklärt ist aber, wann die Rohrbombe gebaut wurde. Halil D. selbst behauptet, dass der Sprengkörper aus seiner Schulzeit in Kassel stamme, also rund 20 Jahre alt sei. Polizisten hatten sie bei der Durchsuchung im Keller in einem schwarzen Rucksack von Halil D. gefunden. Er gibt an, er habe die Bombe schlicht vergessen. Das Gegenteil lässt sich nicht beweisen, weil das LKA das Alter der Bombe nicht bestimmen kann.

Der Prozess begann mit einer Provokation durch den Angeklagten: Er weigerte sich aufzustehen, als die Vorsitzende Richterin am ersten Prozesstag den Saal betritt. Später sagte er, das sei mit seiner Religion nicht vereinbar. Er wurde zu einem Ordnungsgeld in Höhe von 400 Euro verurteilt.

Zum Ende des Prozesses bescheinigt ein Psychiater Halil D. eine schizophrene Psychose, sein Denken sei dauerhaft wahnhaft verändert. Der Mediziner bezeichnete Halil D. als gefährlich, wofür neben der Erkrankung auch das Herunterladen von islamistischen Gewaltvideos spreche. Auch von einer "negativen Zukunftsprognose" spricht der Gutachter, lehnt aber die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik ab.

Halil D. selbst fühlt sich offensichtlich vom Staat verfolgt. Er klagt über "niederfrequente Klopfgeräusche", die ihn am Schlaf in seiner Zelle hindern sollen. Der Staat spiele ein Spiel gegen ihn. Er müsse dagegen ankämpfen. Aber wenn das Spiel des Staates beendet sei, würde seines beginnen.

Am Ende des Prozesses bleibt der Vorwurf des unerlaubten Waffen- und Sprengstoffbesitzes und Urkundenfälschung. Die Richter verurteilen ihn im Juli 2016 zu zweieinhalb Jahren Gefängnis und folgen damit beinahe vollständig der Empfehlung der Staatsanwaltschaft, die zwei Jahre und neun Monate gefordert hatte. Die Verteidigung hatte dagegen für eine Bewährungsstrafe plädiert.

Die Strafe sitzt Halil D. in vollem Umfang ab - unter Anrechnung der Untersuchungshaft. Am 30. Oktober 2017 hätte seine Entlassung angestanden. Aber es gibt neue Vorwürfe gegen ihn: er soll Bedienstete im Gefängnis beschimpft haben, als "Hunde, Teufelsanhänger und Ungläubige". Er soll außerdem einen Justizvollzugsbeamten mit den Worten "Kleiner Pisser, werd' erst einmal erwachsen" beleidigt haben, weil dieser ihm untersagt hatte, auf türkisch zu telefonieren. Das Verfahren gegen ihn läuft noch - die Beleidigungs-Vorwürfe reichen aber nicht aus, ihn im Gefängnis zu behalten.

Offenbar hält die Staatsanwaltschaft Halil D. weiter für gefährlich: Sie beantragt seine Unterbringung in der Psychiatrie. Und sie hat - im Beleidigungs-Verfahren - ein weiteres psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Es gebe Hinweise, dass der inzwischen 38-jährige an paranoider Schizophrenie erkrankt sei. Er wird in Haina (Waldeck-Frankenberg) eingewiesen.