20-Jährige unter Verdacht : Razzia gegen G20-Gewalttäter - Durchsuchung auch in Marburg

Marburg: Nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg sind am Dienstag bundesweit Wohnungen von Verdächtigen durchsucht worden. Auch die Wohnung einer 20-Jährigen in Marburg nahm die Polizei unter die Lupe. [mehr]