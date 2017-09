Der verletzte Pilot wurde mit einem Helikopter in die Klinik gebracht.

Der verletzte Pilot wurde mit einem Helikopter in die Klinik gebracht.

Der Pilot eines Segelflugzeugs ist am Flugplatz Heppenheim lebensgefährlich verletzt worden. Das Flugzeug war kurz nach einem Seilwindenstart aus etwa 50 Metern Höhe in einen Baum gestürzt.

Bei einem Flugunfall auf dem Flugplatz Heppenheim (Bergstraße) ist am Samstagmittag ein 22 Jahre alter Pilot aus Darmstadt schwer verletzt worden. "Nach ersten Erkenntnissen besteht Lebensgefahr", berichtete die Polizei.

Das Segelflugzeug stürzte ab, als es zum Start mit einer Seilwinde in die Luft gezogen wurde. Das Seil hatte sich nach ersten Ermittlungen der Polizei zu früh ausgeklinkt. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Segelflugzeug noch nicht die erforderliche Flughöhe und -geschwindigkeit erreicht.

Ursache unklar

Das Segelflugzeug stürzte aus etwa 50 Metern Höhe in einen Baum. Der schwerverletzte Pilot wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Ein Sachverständiger der Bundesanstalt für Flugunfalluntersuchung hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob das Windenseil aufgrund eines technischen Defekts oder wegen eines Bedienungsfehlers zu früh ausgeklinkt wurde, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Das Flugzeug wurde komplett zerstört. Der Sachschaden liegt bei 80.000 Euro.

Bestürzung auf Flugplatz

Am Flugplatz in Heppenheim war die Bestürzung am Samstag groß. Markus Wagner, Vize-Vorsitzender des Aero-Clubs, der den Flugplatz betreibt, sagte zu hessenschau.de, er kenne den verletzten Piloten. Der 22-Jährige sei Mitglied der Akademischen Fliegergruppe Darmstadt, einer Hochschulgruppe der TU Darmstadt.

Der Flugbetrieb auf dem Platz sei für den Rest des Tages eingestellt worden. Der Flugplatz gilt als einer der größten Segelflugplätze Deutschlands.

