Ein offenbar verwirrter Mann hat in Rüsselsheim ein Spezialeinsatzkommando der Polizei auf den Plan gerufen. Ein Haus wurde weiträumig abgesperrt. Letztlich bestand keine Gefahr für die Anwohner.

Anwohner in der Walther-Flex-Straße in der Rüsselsheimer Innenstadt meldeten am Montagabend einen Mann, der eine Waffe mit sich herumtrage. Die Polizei rückte laut Auskunft eines Sprechers mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) an.

Der Bereich um das betroffene Haus wurde weiträumig abgesperrt. Zwar dauerte der SEK-Einsatz mehrere Stunden, letztlich bestand aber keine Gefahr für Nachbarn und Polizisten. Der Mann sei offenbar verwirrt gewesen und habe keine scharfe Schusswaffe bei sich gehabt, sagte der Polizeisprecher.

Verletzt wurde niemand. Weitere Informationen sollte es am Dienstag geben.