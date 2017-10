Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos am Montagabend in Rüsselsheim.

Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos am Montagabend in Rüsselsheim. Bild © wiesbaden112.de

Ein offenbar verwirrter Mann mit einer Schreckschusswaffe hat in Rüsselsheim ein Spezialeinsatzkommando der Polizei auf den Plan gerufen. Nach mehreren Stunden wurde er festgenommen.

Angehörige eines 45 Jahre alten Mannes meldeten am Montagabend, dieser trage eine Schusswaffe mit sich herum. Die Polizei rückte mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) an und riegelte das betroffene Haus in der Walter-Flex-Straße in der Rüsselsheimer Innenstadt weiträumig ab.

Am Ende des mehrstündigen Einsatzes nahmen Polizisten den Mann gegen 2.40 Uhr in der Nacht zu Dienstag in seiner Wohnung fest, wie es im Polizeibericht heißt. Zu keinem Zeitpunkt bestand demnach eine Gefahr für die Anwohner. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Der Mann sei offenbar verwirrt gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Verletzt wurde niemand. Der Mann befand sich am Dienstagmorgen weiter im Polizeigewahrsam.