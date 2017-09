Schwarzflügel-Brachschwalbe in der Wetterau

Schwarzflügel-Brachschwalbe in der Wetterau Bild © Hanns-Jürgen Roland

Seltener Zugvogel lockt Birdwatcher aus ganz Deutschland an

Das Bingenheimer Ried bietet jedes Jahr tausenden Zugvögeln eine Futtergrundlage. Nun ist ein Vogel zu Gast, den man bisher nie in Hessen sah: die Schwarzflügel-Brachschwalbe. Die Birder-Szene ist entzückt.

Stefan Stübing von der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) sucht mit einem Fernrohr im Bingenheimer Ried bei Friedberg nach der Schwarzflügel-Brachschwalbe. Es gibt nur eine davon hier, und ihretwegen kommen derzeit viele Besucher aus der ganzen Republik in die Wetterau: hauptsächlich Birdwatcher, leidenschaftliche Vogelbeobachter.

Doch im Regenschauer ist die Schwalbe offenbar in Deckung gegangen. Wenige Minuten zuvor war sie noch mit schnellen Schwüngen elegant durch die Luft geschwebt.

Vor rund einer Woche war der Vogel mit dem auffälligen weißen Bauch von einem der Vogelkundler entdeckt worden, wie Stefan Stübing berichtet: "Sie ist gut zu erkennen: die Oberseite braun, steppenartig getarnt. Die Jungen zeichnen sich durch eine Schuppenzeichnung aus. Daran konnten wir auch erkennen, dass es ein Jungvogel ist."

Vom direkten Weg nach Afrika abgekommen

Der erst wenige Monate alte Vogel muss sich auf dem Flug ins Winterquartier vollkommen verfolgen haben. Denn Schwarzflügel-Brachschwalben brüten vor allem in Kasachstan, am nördlichen Schwarzen Meer und in Rumänien. Von dort ziehen sie im Herbst über die Türkei bis nach Südafrika. Hessen liegt da nicht auf dem Weg.

Irgendwo muss die kleine Schwalbe also den Anschluss verloren haben, wie die Vogelkundler von der HGON vermuten. Mutterseelenalleine kam der Vogel so ins Bingenheimer Ried. "Das war sein Glück", sagt Stefan Stübing: "Denn hier hat er eine ausgezeichnete Futtergrundlage mit vielen Libellen."

Womöglich kommt der seltene Gast im kommenden Jahr wieder

Je nachdem wie das Wetter hält, könnte er noch einige Tage hier bleiben. Bald allerdings wird sich die Schwalbe auf den Weg nach Afrika machen müssen. Ob wieder alleine oder gemeinsam mit anderen Zugvögeln, darauf ist Stefan Stübing gespannt. "Sie könnte sich anderen anschließen und hinterher fliegen. Aber in der Formation etwa mit Kranichen mitzuziehen, ist schon aus aerodynamischen Gründen unmöglich." Wenn sie Glück hat, trifft die Schwalbe dann am Mittelmeer Artgenossen, mit denen sie weiter in Richtung Afrika zieht, wie Stübing erläutert.

Und vielleicht kommt sie im nächsten Jahr sogar wieder ins Bingenheimer Ried. Die Chancen dafür stehen nach Ansicht des Ornithologen gar nicht mal schlecht. "Das kennt man von einer Reihe von seltenen Watvögeln: Wenn es ihnen irgendwo gefallen hat, dann merken sie sich das für ihr ganzes Leben", sagt Stefan Stübing.