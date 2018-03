Der Wohnungsbrand in einem Wiesbadener Mehrfamilienhaus vom vergangenen Freitag hat ein Todesopfer gefordert. Eine 74 Jahre alte Frau ist ihren Verletzungen erlegen.

Nach einem Wohnungsbrand in Wiesbaden ist eine 74-Jährige gestorben. Die Frau erlag in der Nacht zum Montag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

In der brennenden Wohnung kollabiert

Die Seniorin hatte am Freitagabend noch selbst den Notruf gewählt, sei dann aber laut Polizei in ihrer brennenden Wohnung kollabiert. Die Feuerwehr reanimierte die leblose Frau und brachte sie in das Krankenhaus.

Andere Bewohner wurden nicht verletzt. Das Feuer wurde vermutlich durch eine Kerze ausgelöst.

Disclaimer: In einer früheren Version des Berichts über den Wohnungsbrand hatten wir geschrieben, die Seniorin sei außer Lebensgefahr. Die Information stammte von der Polizei und hat sich als falsch herausgestellt.

Sendung: YOU FM, Montag, 19.03.2018, 07.30 Uhr