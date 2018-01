zum Artikel Gegen "abstrakte" Terrorgefahr : Nicht nur Frankfurt stellt Betonsperren in die Innenstadt

Mit den Betonblöcken an verschiedenen Punkten der Stadt will Frankfurt einer abstrakten Gefährdung entgegentreten. Langfristig sollen schönere Lösungen gefunden werden. Ähnliche Ideen gibt es auch in Wiesbaden, Kassel und Fulda. [mehr]