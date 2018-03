Singvögel zwitschern gegen Stadtlärm an

Amsel, Drossel, Fink und Star: Auch in Frankfurt legen sich die Singvögel jetzt im Frühling wieder ins Zeug. Um sich trotz Großstadtlärms miteinander zu verständigen, haben sie verschiedene Strategien entwickelt.

Einen Anlass zum Zwitschern gibt es immer: Amsel- und andere Singvögelmännchen singen im Frühling, um Weibchen anzulocken und Nebenbuhler auszustechen. Ist die Paarbildung erfolgt, wird zur Revierverteidigung gesungen.

Doch in der Großstadt droht der Vogelgesang unterzugehen. Die Vögel stellen sich darauf ein und ändern ihren Gesang, wie Biologe Matthias Werner von der Frankfurter Vogelschutzwarte berichtet. Beobachtet worden sei, dass manche Vögel versuchten, höher zu singen, um den meist niedrigfrequenten Lärm zu übertönen. Das Verhalten zeigten etwa Amseln und Meisen an lauten Straßen. Nicht ganz neu: Denn auch an lauten Gebirgsbächen verständigten sich Vögel mit hochfrequentem Gesang.

Vögel singen Handytöne nach

Lärm könne zudem ein Grund sein, wenn Amseln mitten in der Nacht ihr Lied anstimmten. "Hier kann auch das stetige Licht in der Stadt eine Ursache sein, das den Tieren suggeriert, es dämmert", sagt der Biologe. Amseln und auch Stare bauen dabei auch gerne Umgebungsgeräusche ein - selbst Handyklingeltöne seien schon gehört worden.

Allgemein bietet die Stadt den Vögeln viele Vorteile, so ist es meist wärmer als auf dem Land und es gibt weniger Fressfeinde. Auf dem Land mache vielen Arten dagegen die intensive Landwirtschaft zu schaffen. Die Amsel beispielsweise habe sich vom Wald- zum Stadtvogel entwickelt; die Vögel könnten in der Stadt bis zu viermal pro Jahr Junge großziehen.

Sendung: hr4, 29.03.2018, 11.30 Uhr