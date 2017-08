Werden am Sonntag wegen der Bombenentschärfung in Frankfurt evakuiert: Bürgerhospital, Polizeipräsidium, Hessischer Rundfunk und Bundesbank-Zentrale

Das wird heftig: Wenn am Sonntag die Weltkriegsbombe in Frankfurt entschärft wird, müssen sich nicht nur Zehntausende von Bewohnern in Sicherheit bringen. Es trifft auch zwei Kliniken, das Polizeipräsidium, den hr und die Bundesbank-Zentrale.

Rund 60.000 Menschen müssen am Sonntag wegen der Bombenentschärfung in Frankfurt ihre Wohnungen verlassen - ein Kraftakt für die Betroffenen, für Stadt, Polizei und Hilfsorganisationen. Aber es kommt noch mehr dazu.

Auch wenn bewusst der Sonntag gewählt wurde, weil dann viele nicht arbeiten: Knifflig wird es, mehrere große Einrichtungen in der Sperrzone zu räumen. "Das ist eine ziemliche logistische Herausforderung", heißt es zum Beispiel aus dem Gesundheitsamt zur Räumung von zwei Kliniken und 20 Altenheimen.

Bürgerhospital

Die komplette Evakuierung des Bürgerhospitals mit 320 Betten ist schon für Samstag vorgesehen. Das muss nicht zuletzt wegen der Neugeborenenstation peinlich genau geplant werden. Die Station ist die größte in Hessen. Eine Intensivstation für Babys und ein Zentrum für Risiko-Schwangerschaften gehören dazu. Frühchen werden in ihrem Inkubator in andere Kliniken verlegt. "Das ist für die Babys aber keine physische Belastung", betont der Ärztliche Direktor Oliver Schwenn.

Weitere Informationen Info-Hotlines des Bürgerhospitals 069-15005929 für Patienten und Angehörige

069-15005930 für Schwangere kurz vor der Entbindung Ende der weiteren Informationen

Hinzu kommt der Transport von Intensivpatienten, die beatmet werden müssen. Noch ist unklar, wie viele Patienten in benachbarte Krankenhäuser kommen. Fest steht: Niemand darf im Gebäude bleiben. Bis Samstagabend soll die Evakuierung abgeschlossen sein. Geplante Operationen wurden schon verschoben. Das an der Grenze des Evakuierungsgebiets gelegene Krankenhaus hat mit Kriegsbomben leidvolle Erfahrungen: Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude in der Nibelungenallee bei Luftangriffen schwer beschädigt.

Marienkrankenhaus

Für Mitte November ist der Umzug der 140-Betten-Klinik in einen größeren Neubau im Stadtteil Bockenheim geplant. Jetzt müssen Patienten aus acht Fachabteilungen für einen Tag an den zweiten Frankfurter Standort verlegt werden: das St. Elisabeth-Krankenhaus. Darunter sind auch Menschen, die palliativmedizinisch versorgt werden. Auch das Marienkrankenhaus hat planbare Operationen verschoben. Der Kreißsaal wird am Samstagmorgen geschlossen. Bei der Verlegung der Patienten sollen beiden Kliniken auch Rettungsdienste aus dem Umland helfen.

Polizeipräsidium

Auf die Evakuierung des sechsgeschossigen Gebäudes an der Ecke Adickesalle/Eschersheimer Landstraße sind laut Polizeipräsident Gerhard Bereswill alle gut vorbereitet. Denn ob Anschlag, Brand oder eben Bombenfund: Einmal im Jahr proben die 2.500 Mitarbeiter des größten hessischen Polizeipräsidiums den Notfall. Die Beamten der Einsatzzentrale oder des im Präsidium untergebrachen 3. Polizeireviers ziehen für den Tag einfach in andere Dienststellen um. "Es besteht keine Gefahr, dass wir unsere Arbeit nicht wie gewohnt machen können. Die Sicherheit in der Stadt ist selbstverständlich gewährleistet", verspricht Bereswill.

Bundesbank

1.710 Tonnen Gold – mehr als die Hälfte der deutschen Goldreserve - liegen zurzeit in den Tresoren der Bundesbank-Zentrale in Frankfurt. Trotzdem sehen die Verantwortlichen die Räumung des Geländes mit dem 13 Stockwerke hohen Hauptgebäude gelassen. Kein Wunder: Die bewaffneten Beamten der Bundespolizei, die den Goldschatz bewachen, dürfen am Sonntag bleiben. Einen Grund, diese Truppe zu verstärken, sieht die Bundesbank nicht. "Das Gold ist so sicher wie an jedem anderen Tag", sagt ein Sprecher. Auch ansonsten tangiert die Evakuierung die Bundesbank-Zentrale wenig: Sonntagsarbeit ist unter den rund 2.800 Mitarbeitern die Ausnahme.

Hessischer Rundfunk

Auch das Funkhaus des Hessischen Rundfunks muss komplett geräumt werden. Die aktuelle Berichterstattung von Fernsehen, Hörfunk und hessenschau.de vom frühen Sonntag an ist aber gewährleistet: Gesendet wird aus den Studios in Kassel, Wiesbaden und Darmstadt sowie aus Übertragungswagen. Technische Hilfe leisten andere ARD-Anstalten und das ZDF.

Aus einem Ü-Wagen in Frankfurt berichtet das hr-fernsehen live ab 6 Uhr in einem Sonderprogramm. Im Radio ist neben der aktuellen Berichterstattung auf hr-iNFO ein gemeinsames Programm von hr1, hr3 und hr4 zu hören. Moderatoren wie Werner Reinke präsentieren ein Programm mit Schlagern, aktueller Popmusik und Oldies.

Flughafen

Der Luftraum über dem Fundort der Bombe ist ebenfalls Sperrzone. Auswirkungen auf den Frankfurter Flughafen sind nur bei einer bestimmten Wetterlage zu erwarten: Denn bei Ostwind überqueren Flugzeuge beim Anflug das Gebiet, das am Sonntag gesperrt ist.