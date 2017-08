So erlebte eine Frankfurterin den Anschlag in Barcelona

14 Tote, mehr als 100 Verletzte: Urlauberin Vanischa Pfuhz aus Frankfurt hat den Anschlag in Barcelona aus nächster Nähe miterleben müssen. Doch mit der Flucht in eine H&M-Filiale war der Schrecken noch nicht vorbei.

"Barcelona, wir kommen!“ - so hatte Vanischa Pfuhz auf ihrer Facebookseite gejubelt, als sie am Montag losflog. Da konnte sie nicht ahnen, dass der Städtetrip zum traumatischen Erlebnis werden würde. "Die Bilder sind furchtbar. Ich weiß nicht, ob ich die jemals aus meinem Kopf verbannen kann", sagte die 29-Jährige aus dem Frankfurter Stadtteil Sindlingen am Freitag dem hr.

Aus nächster Nähe hatte Pfuhz am Abend zuvor mit ansehen müssen, wie ein Transporter auf der Prachtmeile Las Ramblas im Zickzackkurs durch die Menschenmenge raste . Vor ihren Augen starben 14 Menschen, und die Zahl der Opfer könnte noch steigen. Mehr als 100 weitere Menschen, darunter 13 Deutsche, wurden bei dem Terroranschlag verletzt, den die islamistische Miliz "Islamischer Staat" (IS) für sich reklamiert.

Weitere Informationen Trauerbeflaggung in Hessen Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich tief betroffen über den Terroranschlag in Spanien geäußert. In einer am Freitag in Wiesbaden veröffentlichten Mitteilung sprach er den Angehörigen der Toten und Verletzten Anteilnahme und Mitgefühl aus. "Wir trauern um die Verstorbenen des Anschlags von Barcelona, wünschen den Verletzten eine rasche Genesung und fühlen mit den Angehörigen", hieß es darin. Zum Gedenken an die Opfer ordnete die Landesregierung für Freitag Trauerbeflaggung an. Die Fahnen an allen öffentlichen Gebäuden Hessens wurden auf Halbmast gesetzt. Ende der weiteren Informationen

"Plötzlich gab es einen Riesenknall, quietschende Reifen. Ich dachte, es sei ein Unfall, drehe mich um und sehe den Transporter, wie er in die Menge fährt. Ich sehe einen Mann, der durch die Luft fliegt", berichtet Pfuhz. Mit vier anderen Touristen war die Frankfurterin an diesem Abend in Barcelona losgezogen: Eine Freundin und deren kanadische Bekannte waren mit dabei. "Wir sind gut gelaunt und mit einem Eis in der Hand die Las Ramblas hochgelaufen und haben uns dann entschieden, wieder ins Hotel zu gehen."

Stundenlang gefangen

Auf dem Rückweg entkam die Gruppe nur mit Glück dem, was sich "höchstens vier, fünf Meter von uns entfernt“ ereignete. "Weil es so voll war, hatten wir uns entschieden, auf der anderen Seite zu gehen", berichtet Pfuhz. Sie und ihre Begleiter sahen den Anschlag, die Toten und Verletzten, gerieten ins panische Gedränge. Unverletzt flüchteten sie sich in einer H&M-Filiale. Vorbei war der Schrecken damit aber nicht.

Stundenlang war Pfuhz dort mit mehr als 200 anderen Menschen eingesperrt: zunächst im Erdgeschoss, dann in einem fensterlosen Raum in der ersten Etage. Aus Sicherheitsgründen wegen der unklaren Lage und der laufenden Fahndung habe die Polizei niemanden hinausgelassen. Während sie festsaß, schilderte die 29-Jährige hr3 aus dem Gebäude per Handy, wie verängstigt sie war: "Ich zittere jetzt noch am ganzen Körper."

Mit erhobenen Händen

Als die Frankfurterin den Markt nach vier Stunden verlassen durfte, traf sie auf schwer bewaffnete Sicherheitskräfte. "Wir durften alle nur mit erhobenen Armen nach draußen." Kurz vor Mitternacht war die 29-Jährige endlich zurück im Hotel. Zeit zum Atemholen hatte sie erst einmal nicht. Es galt, die besorgten Eltern und Freunden zu beruhigen, die sich telefonisch und auf Facebook meldeten.

Inzwischen gehe es ihr wieder halbwegs gut, sagte Pfuhz am Freitagmittag. Sie will auch wie geplant erst am Sonntag zurückreisen - um sich noch ein wenig zu erholen. Dass sie nicht alleine und ständig im Kontakt mit den Eltern sei, helfe ihr dabei sehr. Aber der Schock sitzt tief: "Wir werden heute Abend im Hotel bleiben. Und ich bin froh, wenn ich zuhause bin. Die Angst ist immer noch da."