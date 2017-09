Ein Familienstreit kurz vor Weihnachten endete tödlich: Nach einer Bemerkung über sein Alkoholproblem soll der Sohn 17 Mal zugestochen und seinen 80-jährigen Vater getötet haben. Zum Auftakt gab es ein Geständnis.

Ein wegen Mordes angeklagter Sohn hat zugegeben, seinen 80 Jahre alten Vater mit einem Messer getötet zu haben. Der 43-Jährige bestätigte am Donnerstag vor dem Landgericht Darmstadt die Darstellung eines Sachverständigen, die zum Prozessbeginn vorgetragen worden war.

Der Angeklagte soll seinen Vater im Dezember 2016 in Reinheim (Darmstadt-Dieburg) heimtückisch umgebracht haben. Ein Schnitt sei mit großer Wucht ausgeführt worden. Der Sohn habe die "Arg- und Wehrlosigkeit" des Opfers ausgenutzt.

Der 80-Jährige soll seinen Sohn zuvor wegen dessen Alkoholproblemen kritisiert und gesagt haben, er dulde ihn nur noch wegen der Enkel in der gemeinsamen Wohnung. Das brachte den Angeklagten offenbar in Rage. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll der Mann ein Messer genommen und den Vater von hinten angegriffen haben. Der Ermordete wies laut Obduktion einen Schnitt am Hals bis auf die Wirbelsäule sowie 17 Messereinstiche am Oberkörper auf.

Das Schwurgericht hat für den Prozess zwei Verhandlungstage geplant.

Sendung: hr-iNFO, 7.9.2017, 7 Uhr