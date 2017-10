Ein Schweizer soll als Spion die Arbeitsweise deutscher Steuerfahnder ausgespäht haben. Seit Mittwoch steht der 54-Jährige in Frankfurt vor Gericht. Er kündigte zum Prozessauftakt eine Aussage an.

Kaum hatte der Spionage-Prozess am Mittwochvormittag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt begonnen, unterbrachen ihn die Richter schon wieder. Die Verteidiger des angeklagten 54 Jahre alten Schweizers und die Staatsanwaltschaft sollten Gelegenheit bekommen, über eine mögliche Absprache zu beraten. Auf diese Weise will die Verteidigung das Verfahren mit einer Bewährungsstrafe beenden.

Der ehemalige Schweizer Polizeibeamte war am 28. April in Frankfurt festgenommen worden. Dort und im Wetteraukreis waren im Rahmen der Festnahme mehrere Wohn- und Geschäftsräume untersucht worden. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Er kündigte zum Auftakt des Prozess an, er wolle vor Gericht aussagen.

Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft sollte der 54-Jährige die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung auskundschaften. Der mutmaßliche Spion hat der Anklage zufolge persönliche Daten von drei Steuerfahndern beschafft, die mit dem Ankauf von Steuer-CDs befasst waren. Diese Daten habe er an den Schweizer Nachrichtendienst weitergegeben. Die dortigen Behörden erließen Haftbefehle gegen die Männer.

Hilfe von hessischer Firma?

Die Informationen habe sich der Angeklagte über den Inhaber einer hessischen Sicherheitsfirma beschafft, wirft ihm die Bundesanwaltschaft vor. Zudem soll er einen Spitzel in der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung platziert haben.

Die Identität der Quelle bei der Finanzverwaltung sei bis heute nicht geklärt, sagte Oberstaatsanwalt Linhard Weiß. Auch dabei soll der Inhaber der hessischen Sicherheitsfirma geholfen haben.

Sendung: hr1, 18.10.2017, 10.00 Uhr