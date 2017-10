Rettungskräfte am Absturzort bei Grebenhain im Wald

Rettungskräfte am Absturzort bei Grebenhain im Wald Bild © osthessen-news.de

Sportflugzeug stürzt in Wald - Pilot tot

Ein Sportflugzeug ist am Freitagnachmittag am Ortsrand von Grebenhain (Vogelsberg) abgestürzt. Der Pilot überlebte den Absturz nicht.

Der 66 Jahre alte Pilot kam bei dem Unglück am Freitagmittag ums Leben, wie ein Polizeisprecher hessenschau.de bestätigte. Er wurde tot aus dem Flugzeug geborgen. Weitere Personen seien nicht im Flugzeug gefunden worden, Rettungskräfte würden aber noch den Wald nach möglichen weiteren Absturzopfern absuchen, so der Sprecher.

Wo der Pilot gestartet war und wo er hinwollte, sei noch unklar. Ebenso unklar war noch die Ursache des Absturzes. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde eingeschaltet.

Zeugen hatten gegen 14:45 Uhr beobachtet, wie ein Sportflugzeug am Ortsrand von Grebenhain (Vogelsberg) in den Wald stürzte und alarmierten die Rettungskräfte. Diese fanden schließlich das völlig zerstörte Ultraleichtflugzeug in einem dicht bewachsenen Buchenwald oberhalb der Siedlung Oberwald.

