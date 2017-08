zum Artikel Videos aus dem Landtag : Debatte zu Diesel-Fahrverboten

Antrag der FDP-Fraktion: "Klare Absage an Diesel-Fahrverbote - Regierung Bouffier darf Bürger und Unternehmen in Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt nicht abhängen – Autoindustrie in die Verantwortung nehmen." [mehr]