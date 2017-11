Ein Facebook-User hat in dem sozialen Netzwerk mit einem Bild Anne Frank verunglimpft. Sein Arbeitgeber in Wetzlar erntete dafür einen Shitstorm. Gegen den Mann ermittelt nun die Staatsanwaltschaft.

Gerade mal sechs Stunden hat Markus Eckhardt zusammengenommen am Wochenende geschlafen. Der Juniorchef der Wetzlarer Traditionsbäckerei "Dahlheimer Backstuben" ist noch immer fassungslos. Ein langjähriger Mitarbeiter hatte privat auf Facebook ein geschmackloses wie strafrechtlich fragwürdiges Bild veröffentlicht - und damit für einen Shitstorm gegen die Bäckerei gesorgt. Seitdem bleibt Eckhardt, der für die Produktion verantwortlich ist, kaum noch Zeit für seine eigentliche Arbeit.

Der Mitarbeiter hatte am vergangenen Freitag eine Fotomontage von Anne Frank auf einer Pizzaschachtel auf der Seite der rechtsnationalen Facebook-Gruppe "Die Patrioten" gepostet, versehen mit der Aufschrift: "Die Ofenfrische, locker und knusprig zugleich" sowie "Neu, feurig scharf". Die Frankfurter Jüdin hatte den Holocaust nicht überlebt, sie starb im Konzentrationslager Bergen-Belsen.

Facebook reagierte umgehend und blockierte den Urheber. Nun drohen dem Mann auch juristische Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft Limburg leitete Ermittlungen wegen der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener ein, wie Behördensprecher Christopher Roth am Montag hessenschau.de sagte.

Shitstorm während des Hochbetriebs

Doch weil das Bild noch am Freitag durch die kritische Nachfrage einer Kundin auf der Facebook-Seite der Bäckerei landete, sieht sich der Betrieb nun im Fokus der Kritik. Nach der Verlinkung durch die Userin hagelte es prompt Kommentare.

"Als ich das Bild gesehen habe, war ich geschockt", sagt Eckhardt. Warum die Bäckerei in vielen Kommentaren dafür verantwortlich gemacht wurde, kann er nicht verstehen. "Was unsere Mitarbeiter in ihrer Freizeit posten, bekomme ich nicht mit. Ich darf das auch nicht kontrollieren", sagt Eckhardt.

Die Bäckerei, die neben ihrer Hauptfiliale noch sechs Filialen in Wetzlar betreibt, distanzierte sich einen Tag später von dem Post des Mitarbeiters. "Das hat eine gewisse Zeit gedauert", so Eckhardt, "wir hatten ja am Wochenende Hochbetrieb." Neben dem Shitstorm musste er sich auch weiter um das Tagesgeschäft kümmern.

Kündigungsgrund wird noch geklärt

Der Mitarbeiter sei aber umgehend freigestellt worden und dürfe nicht an seinen Arbeitsplatz in der Produktion zurückkehren, bis alles geklärt sei, so Eckhardt. Nun werde überprüft, ob die Bäckerei dem Mann kündigen könne. Am Dienstag werde es dazu eine Stellungnahme auf der Facebookseite der Bäckerei geben.

Auch die Firma Dr. Oetker, deren Logo für die Fotomontage verwendet wurde, kündigte an, gegen den Missbrauch des Firmenlogos juristisch vorgehen zu wollen. "Unsere Juristen prüfen bereits die Sachlage und rechtliche Möglichkeiten", teilte das Unternehmen am Montag auf Anfrage des hr mit. "Wir wären dankbar, wenn dieses widerliche Bild keine Chance im Netz hat und deshalb auch nicht weiterverbreitet wird", so eine Sprecherin des Unternehmens.

Sendung: hr1, 6.11.17, 17.53 Uhr