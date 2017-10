Nach dem Feuer am Goetheturm sind die Ermittlungen der Polizei angelaufen. Eine heiße Spur gibt es noch nicht, aber anscheinend hat die Stadt das Unglück kommen sehen.

Am Donnerstag ist der Goetheturm in Frankfurt den Flammen zum Opfer gefallen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Bei der Stadt hatte man offenbar schon länger die Befürchtung, dass es zu dieser Katastrophe kommen könnte.

Sicherheitspersonal soll Turm bewacht haben

Als im Frühsommer in kurzer Folge zwei Holzpavillons in Frankfurter Parks abgebrannt waren, schrillten bei der Stadt wohl die Alarmglocken. Nach Informationen von hessenschau.de soll die Stadt Sicherheitspersonal beauftragt haben, den Goetheturm im Stadtwald bis vor kurzem zu bewachen. Aufgrund seiner Holzbauart stellte er ein weiteres potentielles Ziel der mutmaßlichen Brandserie dar.

Die Polizei war in die Abläufe nicht involviert. Ein Sprecher bestätigte hessenschau.de jedoch, dass es eine solche Überwachung durch Sicherheitspersonal gegeben hat. Die Stadt hat Anfragen bislang noch nicht beantwortet.

Wann die Überwachung startete und warum sie beendet wurde, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass sie zu früh abgebrochen wurde.

Polizei untersucht Goetheturm-Asche

Unterdessen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache und mutmaßlicher Brandstiftung aufgenommen. Brandermittler haben sich bereits einen ersten Überblick in den Trümmern verschafft. "Jetzt untersuchen wir Proben der verkohlten Reste in unseren Labors auf Brandbeschleuniger", sagte ein Polizeisprecher am Freitag hessenschau.de. Die Polizei hält Brandstiftung für wahrscheinlich.

Schnelle Ergebnisse sind jedoch nicht zu erwarten. Die Untersuchung könne mehrere Tage bis Wochen dauern. "Die Ermittlungen werden aber noch die nächsten Tage weitergehen", sagte der Sprecher. Die Polizei hofft weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung. Unklar ist auch noch, ob der über 85 Jahre alte Holzturm von oben nach unten oder von unten nach oben abgebrannt ist.

Verdacht auf Brandserie

Möglicherweise haben es die Ermittler sogar mit einer Brandserie zu tun. Im Frühsommer hatten Holz-Pavillons in zwei Frankfurter Parks und ein Aussichtsturm in Kelkheim im Taunus gebrannt. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Brandstiftung. "Noch ist aber alles offen", sagte der Sprecher.

Die Stadt Frankfurt will den Turm wieder aufbauen. Spenden dafür werden bereits gesammelt.

Neubau frühestens in einem Jahr

Wie schnell ein neuer Goetheturm gebaut werden kann, ist ebenfalls noch unklar. Ein Jahr müssten die Frankfurter mindestens warten, hatte Baudezernent Jan Schneider (CDU) am Donnerstag gesagt. Nach Einschätzung vieler Fachleute wird es aber wohl länger dauern. Wie viel der Turm kosten wird, hängt von dem Neubau ab und steht noch nicht fest.

Sendung: hr-iNFO, 13.10.2017, 10 Uhr