Hunderte Frankfurter haben die Bombensperrzone nur auf Druck der Polizei verlassen - und die Entschärfung verzögert. Die Stadt prüft harte Strafen. Fragt sich nur, ob das rechtlich auch durchzusetzen ist.

Von einer Welle der Solidarität sprachen Feuerwehr und Polizei nach der Evakuierungsaktion vor der Entschärfung der Weltkriegsbombe in Frankfurt. Damit waren nicht alle gemeint. So erleichtert die Einsatzkräfte nach der Entschärfung der 1,8-Tonnen-Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg am Sonntag waren, so empört waren sie wegen der Menschen, die die Sperrzone nicht rechtzeitig verlassen hatten.

Das waren unter den insgesamt mehr als 60.000 betroffenen Bewohnern zwar nur vergleichsweise wenige. Doch sie hatten für Verzögerungen im Zeitplan gesorgt.

Stadtrat Markus Frank (CDU) kündigte am Montag an, man werde nun sorgfältig prüfen, welche strafbaren Handlungen man jenen vorwerfen könne, die das Sperrgebiet nicht freiwillig verlassen wollten und von der Polizei in mehreren Fällen auch in Gewahrsam genommen wurden. Damit habe er das Ordnungsamt beauftragt. Die Prüfung werde einige Zeit in Anspruch nehmen, da sie mit der Staatsanwaltschaft abgeklärt und hinterher auch vor Gericht bestehen müsse.

Fünf Verweigerer in Gewahrsam

Polizeichef Gerhard Bereswill Bild © hr

Polizeipräsident Gerhard Bereswill sagte, die Polizei habe 298 Platzverweise erteilt. Allerdings hat die Polizei nur in 36 dieser Fälle die Personalien festgestellt. Fünf Menschen hätten auch nach Aufforderung nicht weichen wollen, sie seien in Gewahrsam genommen worden. Darunter sei auch ein psychisch Kranker gewesen, den sein Betreuer gemeldet habe.

In einem Fall habe eine besorgte Frau ihren Freund gemeldet, der im Sperrgebiet habe bleiben wollen. Zwei Menschen seien sogar während der laufenden Entschärfung in der Nähe der Bombe aufgetaucht. Es sei noch unklar, wie sie dorthin gekommen seien. Gewalt habe man aber in keinem Fall anwenden müssen.

Einmal abgeholt = 66 Euro?

Bei jenen, die in Gewahrsam kamen, werde der strafrechtliche Vorwurf "Störung von Amtshandlungen" geprüft, sagte der Polizeipräsident. Zudem werde erwogen, ob ihnen die Kosten für den verzögerten Einsatz in Rechnung gestellt werden könnten.

Die Frage ist nur: Geht das auch, und welche Kosten kämen auf die Betroffenen zu? Denn nach der hessischen Polizeikostenverordnung werden gerade einmal 66 Euro fällig, wenn Menschen unter Zwang aus ihrer Wohnung geholt werden müssen. Geht es in Gewahrsam, wird der Transport mit 50 Euro berechnet, dazu kommen 45 Euro Strafe für die ersten sechs Stunden im Gewahrsam.

Polizei will Folgeverzögerungen einbeziehen

Nach Ankündigung von Polizeichef Bereswill bedeutet das aber nicht, dass sich Evakuierungsverweigerer beruhigt zurücklehnen könnten. Zwar seien die direkten Kosten der jeweils bei den Störern eingesetzten Beamten womöglich gering. Rechne man aber die Folgekosten für die insgesamt mehr 1.000 Beamten, deren Einsatz sich verzögert habe, komme man schnell zu anderen Summen. Dann könnte die Schadenssumme gleich in die Zehntausende gehen.

Mit schnellen Entscheidungen ist ohnehin nicht zu rechnen. Am Ende muss jeder Fall einzeln vor Gericht bewertet werden. Bis die ersten Strafen ausgesprochen werden, dürften einige Monate vergehen.