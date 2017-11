zum Artikel Autobahn stundenlang gesperrt : Transporter-Fahrer stirbt auf A44 bei Kassel

Kassel: Der Fahrer eines Transporters ist auf der A44 bei Kassel ums Leben gekommen. Die Autobahn war am Mittwoch nach dem Unfall in Richtung Dortmund stundenlang gesperrt, es kam bis in den frühen Abend zu langen Staus. [mehr]