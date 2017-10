Großrazzia in Frankfurt, Offenbach und Groß-Gerau: Die Polizei hat eine Bande von Getränkedosen-Händlern ausgehoben, die im großen Stil Steuern hinterzogen haben sollen.

Fahnder mehrerer Behörden haben am Dienstag Privatwohnungen und Geschäftsräume von Getränkedosen-Händlern in Frankfurt und Umgebung durchsucht. Sie sollen Steuern in Höhe von vier Millionen Euro hinterzogen haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Zwei dringend Tatverdächtige seien in Neu-Isenburg festgenommen worden.

Der Hauptverdächtige ist den Angaben zufolge ein 32-jähriger Mann. Der Mann soll von 2014 bis 2017 über Unternehmen in Frankfurt und im Kreis Offenbach Getränkedosen im Wert von rund 20 Millionen Euro angekauft haben, unter anderem in Deutschland, Polen und Dänemark.



Später soll er sie an Imbissbuden oder kleine Supermärkte weiterverkauft haben - ohne Umsatzsteuer zu zahlen. Der 32-Jährige soll die Geschäfte einer Bande von zehn Beschuldigten im Alter von 32 bis 38 Jahren geführt haben, hieß es.

Frau als "Scheingeschäftsführerin"

Der zweite Festgenommene, ein 38 Jahre alter Mann, soll vor allem für die Finanztransaktionen zuständig gewesen sein. Die Ermittlungen richten sich auch gegen die 34-Jährige Frau des Hauptbeschuldigten, die als "Scheingeschäftsführerin" eingesetzt worden sei.

An dem Einsatz waren rund 300 Beamte der Bundespolizei und der Steuerfahndung Offenbach beteiligt. Insgesamt seien 17 Privat- und Geschäftswohnungen in Frankfurt und in den Kreisen Offenbach und Groß-Gerau durchsucht worden.

Sendung: hr-iNFO, 10.10.2017, 16.40 Uhr