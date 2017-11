Duschen im Dunkeln, ausgefallene Ampeln, steckengebliebene Aufzüge: In einigen Wiesbadener Stadtteilen ist am Donnerstagmorgen der Strom ausgefallen. Ursache ist wohl eine technische Störung.

In weiten Teilen Wiesbadens ist am Donnerstagmorgen um kurz nach 7 Uhr der Strom ausgefallen. Ein technisches Problem in einem Umspannwerk ist nach Polizeiangaben die Ursache für den Blackout.

Polizei Westhessen @Polizei_WH Wegen Betriebsstörungen in einem Umspannwerk herrscht zur Zeit in einem Großteil von #Wiesbaden ein #Stromausfall ! Wir informieren hier!

Die Polizei mahnt Autofahrer zur Vorsicht, da auch viele Ampeln ausgefallen sind. Die Feuerwehr Wiesbaden teilte mit, dass sie mit zahlreichen Kräften an mehreren Orten im Einsatz ist. Durch den Stromausfall blieben Aufzüge stecken, auch zahlreiche Alarmanlagen lösten aus. Teile von Mainz waren ebenfalls von dem großflächigen Stromausfall betroffen.

In der Wiesbadener Innenstadt gingen die Lichter nach gut 15 Minuten wieder an, in anderen Stadtteilen blieb es länger dunkel. So waren Igstadt und Kloppenheim ab etwa 7.50 Uhr wieder am Netz. Zuletzt floss auch im Wiesbadener Stadtteil Biebrich gegen 8.40 Uhr wieder Strom, teilte die Polizei mit.