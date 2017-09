Ein 21-Jähriger ist im Rheingau bei einem Bahnunfall ums Leben gekommen. Der Getötete war Austauschstudent an der EBS Universität in Oestrich-Winkel. Dort reagierte man bestürzt.

Ein 21 Jahre alter Austauschstudent aus Kanada ist bei einem Bahnunfall im Rheingau tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Montag berichtete, ereignete sich der Unfall am frühen Samstagmorgen auf der Bahnstrecke zwischen Eltville-Hattenheim und Oestrich-Winkel. Der Tote wurde erst am Samstagnachmittag von einem Zeugen neben den Bahngleisen entdeckt.

Der junge Mann studierte an der privaten EBS Universität in Oestrich-Winkel. Die Polizei geht davon aus, dass der Student Samstagfrüh zwischen 3 und 6 Uhr von einem vorbeifahrendem Zug unbemerkt erfasst und dabei tödlich verletzt wurde. Hinweise auf Fremdeinwirkung oder auf einen Suizid gebe es keine. Vielmehr gehe man von einem tragischen Unfall aus. Zu weiteren Details ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei.

Universität reagiert "zutiefst betroffen und geschockt"

Die EBS Universität reagierte mit Trauer und Bestürzung auf die Nachricht vom Tod des Studenten. "Wir drücken unser tiefes Beileid für Angehörige und Freunde aus", sagte eine EBS-Sprecherin zu hessenschau.de. Alle seien "zutiefst betroffen und geschockt über diesen tragischen Unfall".

Der 21-Jährige habe seit Januar an der EBS studiert, sagte die Sprecherin. Am Sonntag habe die EBS von dem Unfall erfahren, die Mitstudierenden seien am Montag informiert worden. Die Universität kündigte eine Trauerveranstaltung für den getöteten Studenten an.