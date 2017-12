An einer Baustelle ist eine Stützkonstruktion der A44 bei Kassel beschädigt worden. Die Autobahn wurde vorläufig aus Sicherheitsgründen in eine Richtung gesperrt. Der Verkehr staute sich am Donnerstagabend zeitweise auf 20 Kilometer.

Wegen eines abgestürzten Betonteils ist die A44 in Fahrtrichtung Kassel am Donnerstag gesperrt worden. Betroffen sei die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Kassel-Bad Wilhelmshöhe und dem Autobahnkreuz Kassel-West, erklärte ein Sprecher der Straßenbauverwaltung Hessen Mobil am Donnerstagnachmittag.

Unter der A44 wird eine Unterführung für Straßenbahn, Rad- und Gehweg abgerissen und ersetzt. Bei Arbeiten sei in einem abgesperrten Bereich ein Betonteil auf eine Notunterstützung gestürzt, sagte der Sprecher. Verletzt wurde niemand.

Sperrung mindestens bis Freitag

Zur Dauer der Sperrung könne man noch keine Angaben machen. Zunächst müsse geklärt werden, wie stark die Beschädigung sei, dann werde über weitere Maßnahmen entschieden. Ein Statiker untersuche den Schaden. Vor Freitag werde die Autobahn auf keinen Fall freigegeben.

Der Verkehr in Richtung Kassel staute sich am Abend ab Bebra auf 20 Kilometern. Es wird empfohlen, den Bereich ab dem Kreuz Wünnenberg/Haaren zur A33 Richtung Bielefeld und von dort über die A2 in Richtung Hannover zur A7 zu umfahren. Die Fahrtrichtung Dortmund ist nicht von der Sperrung betroffen.