Auf einer Höhe von rund 550 Metern kann es am Wochenende in Willingen schneien. Bild © picture-alliance/dpa

Temperaturen rauschen am Wochenende in den Keller

Der Wind dreht sich: Nach dem "November-Sommer" sinken zum Wochenende die Temperaturen örtlich bis auf den Gefrierpunkt. Die hr-Wetterredaktion sagt Regen und Schnee voraus. Besserung ist auf Dauer nicht in Sicht.

Noch sorgt ein Wetter-Intermezzo für Frühlingsgefühle in Hessen, doch damit ist ab dem Wochenende auf absehbare Zeit Schluss. Die kommenden Tage werden unbeständig, nass und kalt, wie hr-Meteorologe Marcel Schmid ankündigt. Die Temperaturen rauschen in den einstelligen Bereich, am Sonntag sogar bis in den Keller: "Da kann es morgens um die 0 Grad werden."

Als Stimmungskiller erweist sich der Wind, der sich dreht und kalte Meeresluft aus West bis Nordwest nach Hessen einströmen lässt. Er sorgt dafür, dass es am Samstag wie schon einmal in diesem Monat in den Berglagen schneien kann. Ab einer Höhe von 500 Metern könne sich gegen Abend eine Schneedecke bilden, sagt Schmid, bei besonders starken Schauern könne der Schnee sogar ab einer Höhe von 200 bis 300 Metern liegenbleiben.

Wie im April, nur kälter

Ansonsten erwartet der Wetterexperte eine eigentlich apriltypische Unbeständigkeit: Für Samstag müsse immer wieder mit Schauern bei Höchstwerten von 4 bis 8 Grad gerechnet werden, am Sonntag bei nasskalten 1 bis 6 Grad vereinzelt mit Schneeschauern, Schneeregen und Graupelschauern.

Die Aussichten seien ebenfalls nicht blendend, so Schmid. "Die Tendenz: Es bleibt weiterhin nasskalt. Wir müssen uns auf einstellige Temperaturen einstellen."

Beinahe historische Werte für November

Umso intensiver sollten Sonnenanbeter die für Ende November beinahe paradiesischen Verhältnisse am Donnerstag und mit Abstrichen auch am Freitag noch einmal voll auskosten. Bis zu 16 Grad sind im Laufe des Donnerstags möglich. Wie ungewöhnlich das ist, zeigt ein Blick in die Geschichtsbücher der Meteorologen: Der bislang gemessene Rekord in der "Dekade" vom 21. bis 30. November liegt in Frankfurt bei 16,7 Grad und geht auf das Jahr 1930 zurück, wie Schmid berichtet.

Am Freitag wird es ebenfalls ungewöhnlich mild bei Höchstwerten von 9 bis 14 Grad. Allerdings bricht die Sonne dann nur noch selten durch die Wolkendecke. Gebietsweise hält sich zudem hartnäckig Regen.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter!, 23.11.2017, 19.15 Uhr