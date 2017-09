zum Artikel Vor der Luftminen-Entschärfung : Klinik-Patienten in Sicherheit - Chefarzt lobt "fantastische Solidarität"

Frankfurt: Am Tag vor der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Frankfurt ist die Evakuierung angelaufen. Klinik-Patienten und Altenheim-Bewohner wurden als erste in Sicherheit gebracht. Ein Chefarzt im Bürgerhospital ist begeistert von der "Solidarität". [mehr]