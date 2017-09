Mitarbeiter des Bürgerhospitals kehren am Abend zurück an ihren Arbeitsplatz.

Mitarbeiter des Bürgerhospitals kehren am Abend zurück an ihren Arbeitsplatz. Bild © picture-alliance/dpa

Die Entschärfung der Weltkriegsbombe in Frankfurt ist geglückt. Die Sperrungen wurden am Abend wieder aufgehoben. Verfolgen Sie das Geschehen in unserem Liveticker.

