Ein Streit zwischen zwei Männern hat in Frankfurt ein tödliches Ende genommen. In einer Wohngruppe für junge Flüchtlinge hatte ein 18-Jähriger ein Messer gezückt und auf einen 19-Jährigen eingestochen.

Bereits am Donnerstag war es in einer Einrichtung für betreutes Wohnen im Frankfurter Stadtteil Höchst zu dem folgenschweren Streit gekommen. Zwischen 8 und 9.15 Uhr müssen die beiden 18 und 19 Jahre alten Kontrahenten aneinandergeraten sein, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 19-Jährige aus Eritrea wurde mit einem Messer tödlich am Hals verletzt. Gegen 11 Uhr fand ein Mitbewohner den Toten.

18-Jähriger flieht mit Bahn nach Dortmund

Der mutmaßliche Täter war nach der Tat geflohen und mit der Bahn nach Dortmund gefahren. Dort wurde er am Nachmittag von der Bundespolizei festgenommen.

Die Hintergründe für die Tat und worum es bei dem Streit ging, sind noch unklar. Am Freitag wird der aus Afghanistan stammende, 18 Jahre alte Beschuldigte dem Haftrichter in Frankfurt vorgeführt.

