Die Leichen des getöteten Ehepaars waren nach langer Suche in dieser Gartenhütte entdeckt worden.

Die Leichen des getöteten Ehepaars waren nach langer Suche in dieser Gartenhütte entdeckt worden. Bild © picture-alliance/dpa

Mord, Totschlag, Notwehr? Der Fall eines in Maintal getöteten Vermieter-Ehepaars wird seit Montag neu aufgerollt. Im ersten Verfahren hatten Freisprüche für den Angeklagten und dessen Sohn Tumulte ausgelöst.

Vater und Sohn stehen seit Montag erneut vor dem Hanauer Landgericht. Die 63 und 33 Jahre alten Männer müssen sich zum zweiten Mal für den gewaltsamen Tod ihres Vermieter-Ehepaars im Juni 2014 in Maintal (Main-Kinzig) verantworten. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hatte die Freisprüche gegen die beiden Angeklagten vom August 2015 wegen Lücken, Ungenauigkeiten und missverständlichen Formulierungen aufgehoben.

"Im Zweifel für den Angeklagten"

Vater und Sohn hatten im ersten Prozess zwar eingeräumt, das Vermieter-Paar getötet zu haben, beriefen sich aber auf Notwehr. Die Version der beiden Männer sei nicht zu widerlegen gewesen, hatte der Vorsitzende Richter damals geurteilt und entschied auf "im Zweifel für den Angeklagten". Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich auf Mord beziehungsweise Totschlag plädiert.

Unmittelbar nach dem Freispruch war es zu Tumulten im Gerichtssaal gekommen. Angehörige der Opfer machten ihrem Unmut lautstark Luft. Die Urteilsbegründung musste unterbrochen und Polizeibeamte hinzugerufen werden, um die Situation zu beruhigen.

Mit Messer und Beil attackiert

Der Tat auf einem früheren Reiterhof in Maintal soll ein handfester Streit um Mietschulden vorausgegangen sein. Der heute 33-Jährige hatte im ersten Verfahren erklärt, dass er von dem 57-jährigen Vermieter mit einem Messer angegriffen worden sei. Er habe sich dann zur Wehr gesetzt und aus Angst um sein Leben immer wieder zugestochen. Insgesamt waren 17 Messerstiche an der Leiche gezählt worden. Das Gericht erkannte in diesem Fall auf Notwehr.

Dem 61-jährigen Vater gestanden die Richter Nothilfe zu. Er hatte nach Darstellung der Verteidigung in den Kampf eingegriffen. Die Frau des Vermieter-Paares habe seinen Sohn mit einem Beil attackiert. Als der Vater auch von den Hunden des Paares angegriffen worden sei, habe er geschossen. Die Frau traf ein tödlicher Schuss aus zwei Metern Entfernung.

Leichen in Misthaufen gefunden

Aus Angst, dass ihnen niemand diesen Tatablauf glaube, hätten sie die Toten dann versteckt und Spuren verwischt, hatten die beiden Angeklagten im Prozess erklärt. Die Leichen waren erst nach langer Suche unter einem Misthaufen gefunden worden.

Nun beginnt die gerichtliche Spurensuche von vorn. Im neuerlichen Verfahren sind zunächst neun Verhandlungstage bis Mitte Dezember angesetzt. Ob es dabei bleibt, ist noch offen. Die Nebenklage - die Familie des getöteten Paares - verlangte am Montag, über ein Dutzend weitere Zeugen zu vernehmen. Über den Antrag wurde noch nicht entschieden.

Sendung: hr-iNFO, 6.11.2017, 9 Uhr