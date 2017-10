Ein abgesägter Storchenmast und zwei tote Waschbären geben der osthessischen Gemeinde Großenlüder Rätsel auf. Will jemand in dem 8.700-Einwohner-Örtchen Tierschützern eins auswischen?

Der Mast ist trauriges Überbleibsel einer unfassbaren Tat: Dort, wo in diesem Jahr ein Weißstorchenpärchen seine Jungen großgezogen hatte, liegt jetzt der abgesägte Holzstamm auf der Erde, Zweige des Nests sind am Boden verstreut. Ein Unbekannter zerstörte an einem Feldrand von Großenlüder (Fulda) den von Naturschützern errichteten Storchenmasten. Die Vögel selbst waren bereits ausgezogen. Entdeckt wurde die Tat am Montag, zuerst hatte die Fuldaer Zeitung berichtet .

Zeitgleich fand die örtliche Naturschützerin Karin Bettinger zwei tote Waschbären in ihrer Hauseinfahrt. Die Tiere waren dem äußeren Eindruck nach erschlagen und dort abgelegt worden. Bettinger äußerte sich am Mittwoch entsetzt: "Ist das eine Drohung? Das sind ja Mafiamethoden!" Sie habe keinen konkreten Verdacht, wer hinter der Sache mit den Waschbären stecken könnte. Aber: "Im Natur- und Umweltschutz tritt man schon manchmal anderen auf die Füße - das bleibt nicht aus."

Möglicherweise hängen beide Taten zusammen

Die Polizei geht von einem Zusammenhang der beiden Taten aus. Eventuell handele es sich um das Werk eines Umweltfrevlers, wie ein Polizeisprecher sagte.

Auch beim Naturschutzbund Hessen geht man schon allein wegen des Storchenmastes von einem gegen den Naturschutz gerichteten Akt aus. "Der Storch ist ein Symbol für den Naturschutz", sagte NABU-Storchenexperte Bernd Petri auf Nachfrage von hessenschau.de. Der Vogel selber verursache wenig Störungen und Beeinträchtigungen für den Menschen. Dass Storchenmasten zerstört werden, komme deswegen nur selten vor. Vor einigen Jahren sei in Trebur (Groß-Gerau) gleich zweimal ein Storchenmast abgesägt worden. Der Täter wurde nie gefunden.

Sendung: hr4, 25.10.2017, 18.30 Uhr