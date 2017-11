Fette Beute haben zwei Trickdiebe im Schnellrestaurant einer Rastanlage bei Alsfeld gemacht. Ihre Opfer: Zwei Schmuckhändler, die in ihrem Rucksack eine 100.000-Euro-Kollektion transportierten.

Mit diesen Fotos aus einer Überwachungskamera wird nach den Trickdieben gefahndet. Bild © Polizei Vogelsberg

Diese kurze Rast in einem Schnellrestaurant an der A5 werden zwei Schmuckhändler nicht so schnell vergessen. Die beiden Männer aus Hongkong waren bereits am vergangenen Freitag von München aus mit einem Mietwagen nach Frankfurt gefahren, um dort bei Juwelieren ihre Kollektion im Wert von 100.000 Euro zum Kauf anzubieten.

Nach den Terminen in Frankfurt fuhren sie zu einem weiteren Termin über die A5 in Richtung Norden. An der Anschlussstelle Alsfeld-West verließen sie die Autobahn, um in einem Schnellrestaurant der Rastanlage eine Pause einzulegen.

Ein kurzes Gespräch zur Ablenkung

Während des Aufenthaltes in dem Restaurant verließ einer der Händler seinen Sitzplatz. Kurz darauf betraten die zwei Täter den Gastraum. Einer der Diebe verwickelte den Händler in ein Gespräch und lenkte ihn ab. Sein Komplize griff sich den Rucksack mit dem wertvollen Schmuck und verließ den Tatort. Der zweite Dieb beendete darauf rasch das Gespräch und türmte ebenfalls.

Obwohl das Verschwinden des Rucksackes wenig später bemerkt wurde, waren die Trickdiebe mit ihrer Beute schon verschwunden. Mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Alsfeld nun nach den beiden Tätern.