U-Bahn erfasst Pkw an unbeschranktem Übergang

In Oberursel hat eine U-Bahn ein Auto erfasst und mitgeschleift. Der Fahrer des Pkw hatte den Zug übersehen, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Der U-Bahn-Fahrer konnte den Zusammenstoß an einem unbeschrankten Bahnübergang in Oberursel (Hochtaunus) nach Angaben der Polizei trotz Notbremsung nicht vermeiden. Die 72 Jahre alte Beifahrerin im Pkw wurde dabei am Donnerstag leicht verletzt.

Alle anderen Beteiligten, inklusive der Fahrgäste in der U-Bahn, blieben unversehrt. Der Wagen musste von der Feuerwehr aus dem Gleisbett geborgen werden. Die U-Bahn verläuft am Unfallort oberirdisch.

U-Bahn übersehen

Der 77 Jahre alter Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei die herannahende U-Bahn übersehen. Der Zug der Linie U3 in Richtung Frankfurt Süd erfasste den Pkw und schob ihn mehrere Meter vor sich her.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 20.000 Euro. Die U-Bahn-Strecke musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Mittlerweile fahren die Züge wieder.