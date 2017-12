Uhu-Dame Hedwig hat offenbar das Baunataler VW-Werk verlassen - wie der Konzern pünktlich zum dritten Advent bekannt gab. Damit ist der Vogel einem Falkner entkommen und auch der Weihnachtsfrieden bei VW wieder hergestellt.

Ein bisschen was von einem Weihnachtsmärchen hat diese Meldung schon, die da pünktlich zum dritten Advent das VW-Werk in Baunatal in die Welt schickte: Das Uhu-Weibchen Hedwig ist offenbar wieder aus dem VW-Getriebewerk ausgezogen. "Sie hat uns still und heimlich verlassen", sagte VW-Sprecher Heiko Hillwig am Sonntag.

Eigentlich hätte ein Falkner den Vogel am Samstag einfangen sollen. Hedwig aber kam ihm zuvor. Möglicherweise habe der Uhu die relative Ruhe in der Halle während der Betriebsversammlung am vergangenen Mittwoch genutzt, um davonzufliegen, sagte der VW-Sprecher. Hedwig sei seitdem nicht mehr gesehen worden.

Keine Hedwig - kein "schützender Blick" mehr?

Irgendwie auch schade, wenn man der PR-Logik von VW folgen mag. Der VW-Sprecher hatte vergangenen Donnerstag über den heimisch gewordenen Vogel informiert. Die Belegschaft habe die Uhu-Dame "Hedwig" getauft, "wie die Eule von Harry Potter". Wie in der Fantasy-Reihe solle sie - so VW- Sprecher Hillwig - schützend ihren Blick über die Getriebebauer werfen und Unheil abwenden.

Hedwig war vermutlich Anfang Dezember in einer Produktionshalle für Getriebe entdeckt worden. Versuche, den Raubvogel zum Wegfliegen zu bewegen, scheiterten zunächst. VW ließ Fenster im Dach ausbauen, ein Falkner versuchte das Tier anzulocken. Da keine Gefahr für den Uhu bestand, ließ man ihn in Ruhe, um ihn nicht zu stressen. Hedwig war gut genährt, fraß vermutlich Mäuse in der Werkshalle.

Weihnachtsfriede kann sich über Baunatal legen

Nun, da Hedwig offenbar wieder in die nordhessischen Wälder zurückgekehrt ist, dürfte sich auch der Weihnachtsfrieden über das VW-Werk in Baunatal senken - nachdem der Abgas-Skandal dem größten deutschen Autobauer ein weiteres, turbulentes Jahr beschert hatte: Mit einem Anfang Dezember in den USA zu sieben Jahren Haft und 400.000 Dollar Geldstrafe verurteilten VW-Manager , und einem Milliardenvergleich mit dem US-Justizministerium , um weitere strafrechtliche Ermittlungen im Diesel-Skandal beizulegen.

Und wie bei Harry Potter doch noch immer eine Fortsetzung kam, ist auch die nächste Hedwig-Meldung nicht ganz ausgeschlossen: Wie VW mitteilte, hält der Falkner eine Rückkehr des Tieres durchaus für möglich, da es ihm offenbar in dem Werk gefallen habe. Es könnte ja sein, dass VW auch im kommenden Jahr jemanden braucht, der Unheil von dem Betrieb abwendet.