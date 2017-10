400 Fahrgäste an Bord

Aus einem Wald heraus haben Unbekannte in Frankfurt einen ICE mit einem Luftgewehr beschossen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei beschlagnahmte den Zug als Beweismittel.

Die Schüsse aus mindestens einem Luftgewehr fielen am Montagnachmittag im Bereich von Frankfurt-Louisa. Reisende berichteten der Polizei, sie hätten gegen 15.30 Uhr drei Männer in einem Wald an der Strecke gesehen.

Die Bundespolizei untersuchte den ICE-Zug bei seinem nächsten planmäßigen Halt am Frankfurter Flughafen. Die Beamten stellten dabei mehrere beschädigte Scheiben fest. "Glücklicherweise wurde keine Scheibe durchschlagen und kein Reisender verletzt", sagte ein Sprecher.

400 Reisende mussten Zug verlassen

Die Polizei beschlagnahmte den Zug, um Spuren zu sichern. Die 400 Reisenden mussten den ICE am Flughafen verlassen und mit anderen Zügen weiterfahren.

Eine Fahndung nach dem oder den Luftgewehrschützen brachte bis zum Abend keinen Erfolg. Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden. Ermittelt wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.