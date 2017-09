Unbekannte sprengen Geldautomat in Nauheim

Am frühen Mittwochmorgen haben bislang unbekannte Täter offenbar einen Sprengsatz an einen Geldautomaten in Nauheim gezündet - jedoch ohne den erhofften Effekt. Sie flüchteten ohne Beute.

Um etwa 4 Uhr ging bei der Polizei ein Alarm ein. Unbekannte hatten versucht, einen Geldautomaten der Sparkasse in Nauheim (Groß-Gerau) zu sprengen, um an das Geld zu gelangen. Vor Ort stellten die Beamten nach eigenen Angaben starke Rauchentwicklung in dem Bankgebäude fest, davor fanden sie eine Gasflasche.

Der Automat weist deutliche Schäden auf, an das Geld kamen die Täter laut Polizei aber nicht heran. Das Gebäude wurde nicht beschädigt. Die Anwohner des Geschäfts-Wohnhauses konnten in ihren Wohnungen bleiben. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Großfahndung nach Tätern

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet, auch Spezialisten vom Landeskriminalamt befassen sich mit dem Fall.