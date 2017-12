zum Artikel Spürhunde und LKA-Spezialisten im Einsatz : Paket-Funde sorgen für Sperrungen und Evakuierungen

Nach dem Fund einer Paketbombe in Potsdam haben am Dienstag auch in Hessen verdächtige DHL-Päckchen für Alarm gesorgt. In Darmstadt wurden Teile der Innenstadt abgesperrt, in Karben rückten LKA-Spezialisten in ein Reihenhaus vor. [mehr]