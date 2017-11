Bereits zum vierten Mal innerhalb von drei Monaten hat ein Unbekannter auf einer Landstraße in der Rhön Öl vergossen. Auch zu Unfällen ist es deswegen bereits gekommen.

Auf einer Landstraße bei Hofbieber (Fulda) ist offenbar absichtlich Altöl vergossen worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, entdeckte ein Verkehrsteilnehmer die Ölspur am Mittwochabend. Das Öl sei in einer Kurve in Höhe eines Waldwegs verschüttet worden. Die Feuerwehr beseitigte das Öl, bevor Autofahrer ins Rutschen kommen konnten.

Laut Polizei ist es schon der vierte Vorfall dieser Art im Bereich des Ortsteils Schwarzbach. Sie geht deshalb davon aus, dass die Öllachen absichtlich gelegt wurden. Einen offensichtlichen Grund für die Tat kann sie dabei nicht erkennen: "Das Motiv ist völlig offen", sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von hessenschau.de. Es handele sich weder um eine viel befahrene Straße, noch gebe es Anwohner, die sich von dem Verkehr gestört fühlen könnten.

Autos von der Straße gerutscht

Nicht immer enden die Vorfälle so glimpflich: So seien Ende September und Anfang Oktober zwei Autofahrer wegen Ölspuren von der Straße gerutscht und hätten sich leicht verletzt. Eine weitere Öllache Ende Oktober sei rechtzeitig entdeckt und beseitigt worden. Gemein hätten alle Fälle, dass sie sich in waldigen, unübersichtlichen und kurvigen Bereichen der L3174 abspielten. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

