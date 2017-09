Eine Fahranfängerin ist in Wiesbaden in einen Streifenwagen der Polizei gekracht. Bei Fritzlar verlor ein Mann die Kontrolle über einen THW-Einsatzwagen. Mehrere Menschen wurden bei den Unfällen verletzt.

Bei einem Unfall auf der B253 in der Nähe von Fritzlar (Schwalm-Eder) ist der 56 Jahre alte Fahrer eines Kleinbusses des Technischen Hilfswerks (THW) am späten Freitagabend auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Mann hatte offenbar einen Zuckerschock erlitten. Das Fahrzeug stieß mit dem entgegenkommenden Auto einer 46 Jahre alten Frau zusammen.

Der Fahrer des Einsatzfahrzeuges erlitt offenbar einen Zuckerschock. Bild © hessennews.tv

Die Frau wurde bei der Kollision schwer verletzt. Ihr Sohn, der mit im Auto saß, blieb unverletzt. Auch der Unfallverursacher wurde nach ersten Informationen der Polizei nicht weiter verletzt. Zuvor hatten Zeugen gemeldet, dass der Kleinbus in Schlangenlinien auf der Bundesstraße fuhr.

Zusammenprall mit Polizeiwagen

Ein weiterer Unfall mit einem Einsatzfahrzeug ereignete sich am späten Freitagabend in Wiesbaden. Eine 19 Jahre alte Frau war in eine größere Straße abgebogen und hatte dabei einen von links nahenden Streifenwagen übersehen, wie die Polizei am Samstag berichtete. Der Wagen war mit Blaulicht unterwegs.

Beim Zusammenprall wurden die 19-Jährige und die beiden Beamten im Wagen leicht verletzt. Die Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Der Streifenwagen war nach Angaben eines Polizeisprechers auf dem Weg zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten.

Sendung: hr-iNFO, 02.09.2017, 08:00 Uhr