Unfall im Kreis Fulda 20-Jähriger verbrennt in seinem Auto

Auf einer Landstraße bei Kalbach im Kreis Fulda ist ein Auto gegen einen Baum geprallt und hat Feuer gefangen. Der junge Fahrer verbrannte in seinem Wagen.

Ein 20 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Dienstag auf der L3207 bei Kalbach (Fulda) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und im Fahrzeug verbrannt. Das teilte die Polizei mit.

Bis zur Unkenntlichkeit verbrannt

Der Mann kam demnach gegen 1.30 Uhr auf der Landstraße zwischen den Ortsteilen Oberkalbach und Uttrichshausen mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto krachte frontal gegen einen Baum, ging in Flammen auf und brannte aus. Der Fahrer verbrannte in seinem Fahrzeug. Andere Menschen befanden sich nicht in dem Auto.

Die Landstraße musste aufgrund von Bergungsarbeiten für rund drei Stunden gesperrt werden.