Unfall in Kasseler Innenstadt

Ein Fahranfänger ist am frühen Samstagmorgen in der Kasseler Innenstadt in ein wendendes Auto gerast. Er und vier weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Der 18 Jahre alte Autofahrer wollte mit seinem Wagen kurz nach Mitternacht in der Kasseler Innenstadt ein anderes Fahrzeug überholen und fuhr auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Weil er offenbar zu schnell unterwegs war, konnte er einem wendenden Minicar - ein Mietwagen mit Fahrer - nicht mehr ausweichen. Es kam zur Kollision.

Der junge Mann und seine beiden 16 Jahre alten Begleiter aus Kassel wurden schwer verletzt. Die Insassen des anderen Autos - der 52 Jahre alter Minicar-Fahrer und sein 40 Jahre alter Fahrgast - erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Die Verletzten kamen zur Behandlung in die Klinik.

Die Kohlenstraße, auf der sich der Unfall ereignete, war über Stunden voll gesperrt. Beide Autos wurden schwer beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 30.000 Euro.

Sendung: hr-iNFO, 05.11.2017, 8:00 Uhr